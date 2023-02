Revelado: Isto é o que Jennifer Lopez disse a Ben Affleck que o irritou no Grammy

As tensões parecem estar altas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck no momento. No outro dia, o par parecia ter um troca tensa no Premier do novo filme de Jen, Casamento forçado. Tem sido especulado que o desacordo pode ter algo a ver com Os hábitos de bebida de Affleck depois que um vídeo se tornou viral da cantora parecendo chocada e com raiva depois de experimentar a bebida de seu marido no evento do tapete vermelho – presumivelmente porque continha álcool.

Avanço rápido de algumas semanas e o casal parece estar publicamente fazendo isso de novo, mas desta vez no Grammys. A dupla fez uma aparição juntos na cerimônia de premiação da música e durante o show JLow foi pego mais uma vez dando uma bronca no marido.

Em um determinado ponto, a câmera fez uma panorâmica e capturou os dois em flagrante, trocando palavras tensamente com Lopez parecendo particularmente severo.

Jennifer Lopez é flagrada discutindo sobre álcool durante a première de Shotgun Wedding

Tendo procurado um leitor labial profissional, o tablóide britânico The Daily Mail conseguiu descobrir exatamente o que foi dito entre os dois.

Enquanto Affleck sussurra algo no ouvido de sua esposa, ela olha para ele e claramente irritada com seu comentário diz: “Pare. Olhe mais amigável. Pareça motivado’ ao que Affleck respondeu: ‘Eu posso.

O ator ficou claramente desconcertado com a reação de sua amada e olhou para ela de forma perplexa. Sendo o profissional que é, Affleck rapidamente se recompôs na presença de uma câmera e agiu como se nada tivesse acontecido.

O casal estava casado há apenas seis meses, tendo reacendido um relacionamento que remonta ao início dos anos 2000. Eles, no entanto, parecem estar cada vez mais agitados aos olhos do público. Resta saber se eles podem suavizar as rachaduras recém-formadas em seu relacionamento.