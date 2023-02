Revenda do Super Bowl LVII: Quais são os preços dos ingressos?

Tele revende indústria no Estados Unidos da América enlouqueceu completamente com as pessoas tentando ganhar um dinheirinho extra em qualquer coisa que seja considerada em alta demanda. Nada nesta semana terá tanta demanda quanto um Super Bowl LVII bilhete, que já é bastante caro em Ticketmaster. Iniciando um $ 6.000 longe da ação e indo todo o caminho até $ 27.500 para um bilhete perto dos jogadores. O SeatGeek O aplicativo oferece ingressos com preços mais baixos a partir de $ 4.886 e indo todo o caminho até $ 23.748. Mas o mercado de revenda está completamente fora de proporção com os preços que apenas os milionários podem pagar.

Quanto custa um ingresso para revenda do Super Bowl LVII?

Onde as coisas ficam loucas é no mercado de revenda, que está fora dos sites oficiais e vendedores de ingressos de varejo, como SeatGeek, Ticketmaster e StubHub. Aqueles ingressos longe da ação que não ultrapassaram $ 6.000 não são inferiores a $ 15.000. Os que estão mais perto da ação vão até $ 400.000 por bilhete. Esse dinheiro lhe dará um condomínio chique nas praias de Malibu ou um carro esportivo superluxuoso de qualquer marca que você ame. Neste tipo de grandes eventos desportivos, celebridades e as pessoas mais ricas são as que frequentam.

Pessoas comuns que não podem pagar mais de algumas centenas de dólares por um ingresso geralmente não vão a este jogo, especialmente aqueles que vão a todos os jogos de sua cidade natal. Enquanto a demanda for alta em qualquer tipo de ingresso para evento esportivo, o mercado de revenda continuará disparando sem controle. Não há regulamentação para um problema que persiste há pelo menos 20 anos. No entanto, esses preços crescentes aumentaram exponencialmente nos últimos 10 anos. Talvez observando o Super Bowl em casa em uma tela gigante pode ser a melhor maneira de se divertir sem prejudicar sua carteira.