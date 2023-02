‘RHOC’ Gretchen Rossi e Slade Smiley criticados por capitalizar a morte do filho

Aluna de ‘Real Housewives of Orange County’ Gretchen Rossi e seu noivo, Slade Smiley estão sendo arrastados pela lama por prestar homenagem ao falecido filho de Slade … porque a mãe biológica afirma que Gretchen e Slade nem estiveram por perto para ele na última década.

ex de Slade, Michelle Arroyo disse ao TMZ … As recentes postagens de Gretchen nas redes sociais sobre a perda de um jovem de 22 anos Grayson são desrespeitosos – dizendo que o casal “deturpou grosseiramente a verdadeira natureza de seu relacionamento com Grayson, que era praticamente inexistente”.