Richard Belzer, astro de Law & Order, morre aos 78 anos

TO mundo da atuação está de luto após a morte do lendário detetive de Law & Order, John Munch. Ricardo Belzerque vestiu o traje de um dos investigadores mais reverenciados da televisão, morreu no último domingo aos 78 anos.

O ator americano morava em Bozouls, no sul da França, e era seu primo Henry Winklerque relatou o triste acontecimento.

“Descanse em paz Ricardo“, twittou Belzerprimo de e também ator, conhecido por seus papéis em Happy Days ou Barry.

Como o The Hollywood Reporter relatou, Belzer nunca apareceu no casting para seu papel como Munch em Law & Order, mas foi Barry Levinson que, após ouvi-lo no The Howard Stern Show, pediu-lhe que viesse aos estúdios para ler o roteiro da série. Depois disso, a intérprete nascida em Bridgeport (Connecticut) integrou o elenco da famosa ficção.

A última cena de Richard Belzer na tela antes de sua morte

O eterno John Munch

Belzer ocupou o lugar de John Munch pela primeira vez em 1993, quando assinou contrato para Homicide: Life on the Street, no qual atuou por 122 episódios até 1999. Depois disso, ele voltaria ao elenco de Law & Order, ao qual se juntou em 1996 e permaneceu até os anos 2000.

Porém, foi em Law & Order: Special Victims Unit, que Belzer atingiria o apogeu de sua fama, e sua interpretação de Munch durou nada menos que 17 anos e 325 capítulos.

Ele era conhecido pelas teorias da conspiração em que acreditava firmemente e se destacou em 2008 por seu apoio a Barack Obamadurante as eleições presidenciais, nas quais o democrata se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.