Richard Gere é hospitalizado com pneumonia no México

Richard Gere está se recuperando no México neste fim de semana depois que pegou um caso de pneumonia – isso enquanto estava de férias com sua família – mas a boa notícia é que … ele vai ficar bem.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ … o ator está perto de Nuevo Vallarta esta semana – onde ele está comemorando o 40º aniversário de sua esposa, Alejandra Silva, com seus filhos. Alejandra postou uma foto quinta-feira mostrando ela e as crianças caminhando em direção a uma praia.