Richard Gere foi hospitalizado no México, os médicos estão tratando sua pneumonia

Richard Gere dizem estar se recuperando com muito cuidado dos médicos mexicanos enquanto sofria de um caso de pneumonia.Durante as férias com a família em Nayarit para comemorar o aniversário de 40 anos de sua esposa Alejandra Silva, ele adoeceu e foi internado em um hospital.

Richard estava doente antes de sair de férias

Antes da viagem, Richard desenvolveu uma tosse terrível do qual ele simplesmente não conseguia se livrar, então se sentiu tão mal que se internou em um hospital de primeira linha.

Fontes que falaram com o TMZ afirmam que seus filhos estão lá e Gere parece estar fora de problemas. Silva postou uma foto dela com os filhos na praia.

E hoje, Alejandra postou uma foto de Richard Gere usando uma máscara e curtindo o clima incrível.

De acordo com seu Instagram, parece que Gere saiu do hospital para sempre e está muito melhor depois que toda a família ficou doente por cerca de três semanas antes da viagem.

Richard Gere e sua família aproveitaram a bela praia

Não houve nenhuma resposta do PR de Gere.