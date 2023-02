Riff Raff diz que Warriors e Lakers atrapalharam Mac McClung e perderam ‘The New Ivory Iverson’

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

Mac McClungO desempenho do NBA All-Star no fim de semana deve fazer os Warriors e Lakers se sentirem tolos, diz Riff Raff quem conta Esportes TMZ ambas as equipes erraram ao não contratar a estrela do aro em tempo integral.

Alguns antecedentes rápidos sobre McClung … o nativo do Tennessee tem sido um dunker acrobático desde o colégio e jogou duas temporadas em Georgetown, onde teve uma média de 14,7 pontos e 2,2 assistências por jogo. Ele também passou um ano na Texas Tech.

Apesar do atletismo e da capacidade de pontuação de McClung, o armador não foi convocado no Draft da NBA de 2021 … mas passou um tempo com os afiliados do Lakers e Bulls G-League. Ele também teve uma curta passagem pelos Warriors.

Os Sixers recentemente assinaram um contrato de 2 vias com Mac com seu afiliado, o Delaware Blue Coats … o que significa que ele pode jogar até 50 jogos antes de decidir se o manterá em tempo integral.

Agora você pode ver por que McClung não era necessariamente um rosto familiar entre a multidão da NBA até vencer o concurso de enterradas em Salt Lake City no último fim de semana, revivendo uma competição que tem sido muito chata nos últimos anos.

O primo de Mac, artista de hip hop, Riff Raff – que foi promovendo McClung por quase 6 anos – nos diz que está feliz por MM finalmente “conseguir a notoriedade que merece” … e então ele começou a chamar os Lakers e Warriors no processo.

“Ele esteve no Warriors, eles se atrapalharam. Ele esteve no Lakers com alguns de seus jogadores favoritos e está jogando com eles e eles se atrapalharam e agora ele está lá na Filadélfia”, disse Riff Raff.

“Ele é o novo Ivory Iverson!!!!’

Riff Raff continuou … “Qualquer dono de time da NBA seria tolo se não quisesse encher as arquibancadas e fazer propaganda de seu time. Para mim, e para qualquer um que realmente o assista jogar, ele é um titular.”

Mas, Jody Highroller quer que você tenha uma coisa clara… há mais em McClung do que enterrar, chamando o jogador de 6’2″ de “real hooper” que é mais do que apenas um jogador explosivo/atlético.

Mas, não confunda… Riff Raff acredita que McClung vai assumir o concurso de enterradas por muitos anos, forçando as estrelas da NBA a participar.