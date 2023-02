Rihanna arrasa no show do intervalo do Super Bowl e internet acha que ela está grávida

O cantor / magnata da moda subiu ao palco no domingo após o segundo quarto do jogo chegar ao fim – e desde o salto, você poderia dizer que isso seria outra coisa … com RiRi fazendo uma grande entrada para dar o pontapé inicial um set épico de 13 minutos repleto de sucessos.

O show de Rihanna apresentou ela e seus dançarinos em várias plataformas elevadas, das quais ela desceu gradualmente para continuar o show. Claro, ela tocou em uma tonelada de clássicos dela … cantando tudo, desde “Work” e “Bitch Better Have My Money” a “Rude Boy” e “Diamonds” – e quase todos os outros fãs favoritos que todos queríamos ouvir no meio.