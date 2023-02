Rihanna comemora 35 anos com A$AP Rocky e família

Tele cantor nascido em Barbados Rihanna ficou fora do cenário musical por pouco mais de seis anos, até que a Apple Music e a NFL acharam que seria uma boa ideia tê-la como a principal atração do intervalo do Super Bowl LVII, que recentemente coroou o Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes como campeões da liga mais uma vez.

Rihanna encarregou-se de animar o show do intervalo, o segundo mais assistido da história do evento (o primeiro foi o de Katy Perry alguns anos antes), mas não convenceu a todos e dividiu opiniões nas redes sociais.

Mas para Rihanna serviu a três propósitos: anunciar ao mundo que está grávida de seu segundo filho, fazer um anúncio de sua marca de cosméticos durante sua apresentação e trazê-la de volta aos holofotes e fazer com que todos falem dela, pelo menos para o momento.

Ela comemora seu aniversário de 35 anos com seu parceiro, amigos e familiares

Rihanna divulgou no período de 12 anos (2005-2016) sete álbuns que a tornaram uma das artistas femininas de maior sucesso da história, mas desde 2016, quando lançou o álbum Antiela não fez nada que valesse a pena.

Mas dito isso, sua presença no Super Bowl serviu para reativar a horda de paparazzi que a persegue por toda parte, como aconteceu recentemente com a comemoração de seu 35º aniversário.

Para comemorar, a cantora foi na noite desta segunda-feira Jorge Baldi, um de seus lugares favoritos localizado em Santa Monica. Lá ela estava acompanhada de seu companheiro e pai de seus dois filhos, A$AP Rockyalém de familiares e amigos, entre os quais Rihanna Melissa Forde e seu irmão Rorrey Fenty puderam ser vistos.

Resta saber se sua aparição no Super Bowl e seu novo álbum anunciado, previsto para o final do ano, irão restaurá-la ao brilho que ela já teve.