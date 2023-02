Rihanna é muito sexy para os telespectadores: seu Super Bowl Halftime Show recebeu 103 reclamações da FCC

Rihannashow do intervalo em Super Bowl LVII gerou indignação entre alguns telespectadores, que inundaram a Federal Communications Commission (FCC) com reclamações.

De acordo com o site TMZ, há pelo menos 103 reclamações sobre a transmissão do Super Bowl deste mês, e quase todas elas têm a ver com o show do intervalo de RiRi. Segundo as denúncias, a letra e a coreografia eram muito sexualizadas, com alguns espectadores até comparando com pornografia.

Grávida, Rihanna faz performance incrível no intervalo do Super Bowl

Reclamações de todo o país

Por exemplo, um espectador da Califórnia comparou o desempenho de Rihanna com Kim Petras e Sam Smith desempenho no Grammys e disse: “As crianças não devem ser expostas à pornografia e como adulto não quero assistir … Onde foi parar a decência, e o respeito pelos outros e por si mesmo?” Em Utah, um telespectador reclamou que o show do intervalo era tão indecente que ele teve que desligar a TV por causa do conteúdo pornográfico.

Enquanto isso, os telespectadores de todo o país reclamaram das “danças abertamente sexuais” e do conteúdo das músicas com carga sexual.

Embora Rihanna estivesse grávida e não dançasse muito, a maior parte da ira foi dirigida aos dançarinos de fundo, que alguns dizem que fizeram gestos que “eram evidentemente ofensivos e completamente inapropriados para crianças”.

Quando RiRi fazia alguns movimentos de dança, eles também recebiam reclamações. Por exemplo, um espectador na Flórida reclamou que “ela abriu a ** bochecha na rachadura. Ela esfregou a calça onde estavam os lábios três vezes”.

Apesar das reclamações, o desempenho de Rihanna foi relativamente benigno em comparação com Justin Timberlake e Janet Jackson mau funcionamento do guarda-roupa no Super Bowl de 2004, que gerou 540.000 reclamações à FCC.