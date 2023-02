Rihanna é o centro de um comunicado de imprensa da PETA por usar o que parecia ser pele de raposa real

Rihanna esteve no centro das atenções recentemente após sua aparição no Super Bowl e revelando sua barriga de bebê, no entanto, a PETA enviou a ela uma carta sobre uma foto que apareceu onde ela está usando peles que parecem reais.

A ONG que cuida dos direitos dos animais enviou uma carta com uma proposta, Lisa Lang, vice-presidente sênior da organização, escreveu “Como mãe, você sabe o que é se sentir protetora e querer garantir que nenhum mal aconteça à sua família. Por favor, entenda que esse desejo – até esse instinto – é compartilhado pelos visons, raposas e coelhos que são arrancados de suas famílias e mortos por causa de suas peles.”

Lang propôs que Rihanna doasse todas as suas peles para o terremoto turco-sírio

Na carta, Lisa Lang propôs que Rihanna doasse todos os seus guarda-roupas de origem animal para as vítimas do terrível terremoto turco-sírio e os entregasse àqueles que realmente precisam se proteger do frio insuportável.

A carta concluía: “Você não poderia, por favor, ajudar a criar um mundo mais gentil para seus filhos crescerem, decidindo hoje que não usará mais peles?”

A PETA enviou a Rihanna um casaco de pele falso da Unreal Fur, para que ela possa “ficar aquecida e na moda enquanto faz a troca sem crueldade”.

Rihanna é ou sua equipe ainda não respondeu.