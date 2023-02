Rihanna fala sobre data de lançamento do novo álbum, Super Bowl e maternidade em ‘British Vogue’

Rihanna apareceu na capa da edição de março de 2023 da revista Vogue britânica com o namorado A$AP Rocky e seu filho, cujo nome ainda não foi revelado ao público.

Na entrevista, intitulada “Rihanna Reborn, a cantora de Barbados fala sobre a maternidade, a data de lançamento de seu novo álbum e sua memorável apresentação no intervalo do Super Bowl.

Quando o novo álbum de Rihanna será lançado?

Rihannacujo último álbum Anti lançado em 2016, revelou que a música voltou a ser prioridade em sua vida. Ela também garantiu que seu novo álbum deve ser lançado em 2023: “” Eu quero que seja este ano. Tipo, honestamente, seria ridículo se não fosse este ano. Mas eu só quero me divertir. Eu só quero fazer música e fazer vídeos.”

Antes de sua apresentação no Super Bowl em Estádio da Fazenda Estadual, Rihanna disse que seu nono álbum de estúdio será diferente de tudo que ela já fez antes. “Estou me sentindo aberta para explorar, descobrir, criar, coisas que são novas, coisas que são diferentes, coisas que são esquisitas, que podem nunca fazer sentido para meus fãs, sabe”, ela compartilhou.

Rihanna sobre maternidade: “Você realmente não se lembra da vida antes”

Rihanna falou sobre seus primeiros nove meses de maternidade e segunda gravidez. “Oh meu Deus, é lendário. É tudo. Você realmente não se lembra da vida anterior, isso é a coisa mais louca de todas.”

“Os desejos, as coisas que você gosta, tudo, você só não se identifica com isso porque nem mentalmente se permite chegar tão longe porque… porque não importa”, disse ela. Seu filho com o nome de A$AP Rocky ainda não foi revelado ao público.

Rihanna fala sobre o Super Bowl LVII e por que ela recusou em 2019

Grávida, Rihanna faz performance incrível no intervalo do Super Bowl

Rihanna recusou se apresentar no Super Bowl em 2019, então o que mudou? Ela o fez em solidariedade ao ex-49ers QB Colin Kaepernick.

“Ainda há muito o que consertar aos meus olhos”, disse Rihana à Vogue britânica, “mas é poderoso quebrar essas portas e ter uma representação em um nível tão alto e consistente”. A estrela de Barbados, Aldo, acrescentou que está orgulhosa de que a música Hip Hop tenha sido o foco de dois Super Bowls consecutivos, com Dr. Dre, 50 Cent e mais se apresentando em 2022 para SB LVI em Os anjos.