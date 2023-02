Rihanna joga punhal na NFL em show do intervalo do Super Bowl LVII

Fou semanas, NFL e os fãs de música ficaram se perguntando: ela vai fazer isso? Ela não vai? No final, Rihanna fez.

Rihanna deixou uma performance para sempre no Super Bowl LVII. O Barbados A cantora mostrou que não precisava de participações especiais para tornar seu show memorável e cantou um catálogo interminável de sucessos. No entanto, parece uma coincidência quase impossível que ela tenha decidido abrir com seu hit de 2015 Cadela melhor ter meu dinheiro.

A sombra não tão sutil de Rihanna lançada na NFL

É sabido que a NFL não paga seus jogadores do intervalo do Super Bowl. Por exemplo, o show do intervalo de J-Lo e Shakira em 2020 custou US $ 13 milhões, incluindo áudio, equipe técnica, equipe de palco e equipamentos. Apesar do show do intervalo ser um dos maiores palcos da Terra e perfeito para Rihanna encenar seu retorno musical, o fato de os artistas não serem pagos tem sido uma fonte de controvérsia.

É justo que Rihanna tenha um hit perfeito para a ocasião: Bitch Better Have My Money. Ao aparecer em uma impressionante plataforma flutuante e ser elevada ao céu, Rihanna cantou: “É melhor que vadia fique com meu dinheiro. Vocês deveriam me conhecer bem o suficiente. Vadia, é melhor ficar com meu dinheiro. Por favor, não me chame de blefe. Pague o que você me deve.”

Por favor, não me chame de blefe. Pague-me o que você me deve

A própria letra da música era a mensagem mais poderosa possível para a NFL. De acordo com a Newsweek, vice-presidente de comunicações da NFL Brian McCarthy disse que a liga não paga aos artistas do intervalo uma “taxa de apresentação, mas os artistas são de fato pagos em escala sindical”.