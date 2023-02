Rihanna prestou homenagem a Kanye West no Super Bowl, apesar de suas muitas controvérsias

Tao longo dos anos, Kanye West e Rihanna colaboraram em muitas músicas diferentes, mas ‘Todas as luzes‘ tem que ser o mais famoso de todos. Durante o Show do intervalo do Super Bowl LVII, a cantora foi criticada por interpretar essa música na qual Kanye West participa. O rapper virou trending topic ao longo da segunda-feira no Twitter por esta homenagem que Rihanna lhe prestou. Mas isso não foi tudo, Rihanna também prestou uma homenagem mais evidente Kanye com o traje dela.

Por muitos anos, Kanye West deixou claro que adora usar looks todo vermelho para diversos tipos de shows. Você pode encontrar um que se pareça com o que Rihanna usou durante o show do intervalo do Super Bowl, foi uma clara homenagem a sua boa amiga. Mas isso foi respondido com reação de pessoas que cancelaram o rapper por seus comentários anti-semitas contra a população judaica. Isso não impediu Rihanna e uma reportagem recente do The Sun tem muitos mais detalhes sobre sua homenagem. Acontece que Rihanna realmente apóia Kanye West, apesar de suas controvérsias.

Uma fonte próxima à cantora disse isso ao The Sun: “Rihanna ainda é uma grande amiga de Ye, e também [ASAP] Rochoso. Ela não se importa se as pessoas ficam ofendidas por ela prestar homenagem a ele no Super Bowl. Ela ainda o apóia, mesmo que nem sempre concorde com o que ele tem a dizer ou com suas opiniões políticas. Ela jamais o teria trazido ao palco porque era o momento dela, e ela queria revelar a gravidez, não precisava de acompanhante. All of the Lights foi um dos maiores sucessos de Rihanna como um recurso, ela nunca vai tirá-lo de seu set, e agora está indo bem novamente no iTunes como resultado do show.”

Kanye West acredita que não pode ser cancelado

Em meio a suas muitas controvérsias, Kanye West afirmou repetidamente que não pode ser cancelado, apesar de tudo o que disse até agora. Nas últimas semanas, a Adidas vazou um relatório de uma pequena possibilidade de trazer Kanye West de volta à sua marca porque se recusa a perder US$ 1,5 bilhão em receita com a marca Yeezy. Mas a reação da sugestão por si só foi mais do que suficiente para descartar essa ideia. A Adidas vai acabar perdendo bilhões pelo que Kanye West fez no ano passado, não há como voltar atrás agora.