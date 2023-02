Riley Keough, filha de Lisa Marie Presley, estressada com a próxima batalha legal com a avó Priscilla

Elvis Presleyo único herdeiro era sua filha, lisa marieque morreu inesperadamente no início de janeiro e cujo patrimônio agora está sendo fortemente contestado por sua filha, atriz e cantora Riley Keoughe sua avó, Priscila Presley.

Quando Lisa Marie morreu em 12 de janeiro passado, em poucos dias soube-se que ela tinha uma dívida de 1,1 milhão de dólares, além de vários pagamentos de impostos pendentes.

Memorial para Lisa Marie Presley será realizado em Graceland

Mas algum tempo antes ela havia feito vários seguros de vida para suas filhas, que agora têm uma herança de US$ 35 milhões por causa disso.

Mas em 2016, Lisa Marie fez uma emenda em seu testamento, deixando três filhas: Riley Keoughproduto de seu casamento com Danny Keoughe gêmeos Finley e Viviennede seu casamento com Michael Lockwoodcomo único herdeiro de sua propriedade.

Após a morte de Lisa, sua mãe, Priscilla, entrou com uma ação judicial para ter acesso a essa herança. Essa batalha legal está prestes a começar e conta com os advogados de Lisa Marie e sua filha mais velha, Riley, que terá que enfrentar a avó no tribunal.

Riley está tensa com o próximo processo

Riley Keough está prestes a estrear uma série sobre vídeo principal, ‘Daisy Jones e os Seis,’ lançando em 3 de março, mas nos últimos dias ela foi vista parecendo tensa enquanto saía com o marido, Ben Smith-Petersen.

Os maneirismos de Riley são tensos: lábio mordido, mãos tensas, apertos fortes, expressão sombria, que apareceu para ela porque a última coisa que ela queria era uma briga de família com sua avó.

“Ela não consegue acreditar que sua avó já está no tribunal tentando colocar as mãos na herança quando Lisa Marie acaba de ser enterrada. Parece que um grande confronto está chegando”, disse uma fonte OK! Revista.

Priscilla foi ao Tribunal Superior de Los Angeles, onde levantou dúvidas sobre a autenticidade da alteração de Lisa Marie em seu testamento. Segundo Priscila, a assinatura da filha foi falsificada e o nome dela escrito incorretamente.

O patrimônio original de Lisa Marie era de quase $ 300 milhões, que foi reduzido para $ 10 milhões devido a seus excessos. Agora, o que suas três filhas vão disputar por meio de advogados são 35 milhões.