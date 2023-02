Risco intenso de chuvas! Inmet alerta para chuvas fortes em grande parte do país, confira

Inúmeras regiões estão sendo afetadas com chuvas fortes em diversas localidades do Brasil. Algumas das cidades, estão passando por situações de alagamentos, desabamentos e muitos outros estragos.

Para ficar atento em quais regiões vão chegar as chuvas fortes, selecionamos as informações deste artigo para melhores esclarecimentos.

Essas chuvas fortes são comuns?

Por incrível que pareça, costuma chover mais no verão. Desse modo, ocasionando as chuvas fortes de verão do que no inverno. Tudo isso graças às fortes ondas de calor e ao acúmulo da evaporação intensa.

Atualmente, além dessas ondas de calor que estão ainda mais intensas ao longo do verão, existe também um fator agravante. Em resumo, é o aquecimento global, que vem ocasionando inúmeros estragos no planeta, incluindo o Brasil.

Até o fim de março são esperadas ainda mais chuvas fortes. Porém, além da presença delas, é alarmante o surgimento de tempestades com raios que preocupam quem está transitando.

Uma dica, é sempre manter um guarda-chuva dentro dos seus pertences para não ser pego desprevenido. Assim, é mais simples, conseguir ao menos não sofrer tanto com o impacto.

Para isso, evite sair quando as chuvas iniciarem. No entanto, se você está em um local aberto com chuvas e há alta propagação de raios, procure um abrigo. Por fim, apenas saia do local quando a chuva passar.

Quais são as regiões que passarão por chuvas Fortes no país?

Com uma grande faixa de extensão, as chuvas fortes passarão pelo sudeste, indo até o norte brasileiro e deixando os rastros no centro-oeste brasileiro também.

Veja abaixo algumas regiões que podem ser afetadas. Então, se você mora em algumas dessas regiões, procure ficar em segurança quando elas acontecerem:

Regiões que podem ser afetadas pelas fortes chuvas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sul Goiano, Sudoeste Paraense, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte do Amapá, Araraquara, Metropolitana de Belém, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Sul Fluminense, Litoral Sul Paulista, Norte Piauiense, Extremo Oeste Baiano.

Por conta das intensas chuvas, muitas áreas estarão em alerta pelos próximos dias para evitar que a chuva os pegue de surpresa.

Apesar da enorme possibilidade das chuvas fortes atingirem todas essas regiões acima, saiba que a chuva não atingirá o seu máximo em todos os locais. Portanto, pode ser que dependendo da região em questão, seja possível passar por esse período de maneira mais tranquila.

Se você mora em regiões que podem desabar, tenha esses cuidados

Muitos desabamentos já deixaram inúmeras tragédias no Brasil registradas. Além disso, há maiores ocorrências sobre deslizamentos acontecerem em decorrência das chuvas fortes.

Por essa razão, se você mora em regiões que podem chegar a desabar, procure um abrigo o mais rápido possível. Além disso, não saia apenas quando o temporal começar, visto que a Terra pode estar com instabilidade devido à grande umidade.

O alerta máximo é para casas que estão em encostas, casas suspensas próximos a regiões com mata em excesso, que podem ser um risco em decorrência da terra úmida.

Enquanto, para quem não mora em regiões de risco, mas ficou sabendo de algum próximo a sua localidade, assim que o período de alerta de chuva passar, existe a possibilidade de enviar ajuda. Para isso, o recomendável é ligar para a Defesa Civil, no número 199 ou o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Alto índice de propagação de doenças nesta época

Com muitas enchentes por conta das chuvas fortes, uma das consequências é a contaminação das águas contaminadas. Aliás, isso ocorre em decorrência do transbordamento de bueiros, rios e até mesmo o acúmulo de lixo nas ruas, são fatores responsáveis por uma maior propagação de doenças.

Em caso de enchentes, o ideal é evitar ter contato com essas águas poluídas. Visto que, animais como ratos, baratas e entre outros são vetores de doenças prejudiciais ao ser humano.

Caso seja inevitável, procure higienizar-se o quanto antes, utilizando água corrente para retirar qualquer impureza.

Se tiver alguma dúvida sobre como realizar a higiene após ter contato com água contaminada, o recomendável é encontrar um profissional da saúde urgentemente. Afinal, ele que tem maior conhecimento para lhe dar as orientações necessárias e corretas.

Além de visualizar as regiões que serão afetadas com as chuvas fortes, neste artigo foi possível obter dicas a respeito de como se proteger de grandes tempestades.

Em caso de dúvidas maiores, siga acompanhando todas as informações que acontecerão ao longo da semana. Por fim, não esqueça do principal que é manter você e sua família em segurança até essa grande tempestade passar.