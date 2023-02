Saber quais são os riscos de usar salto alto demais pode ajudá-lo a ficar mais alerta sobre a prática de sempre usar esse tipo de calçado. Afinal, embora possa parecer inofensivo – especialmente quando se tem o hábito de usar todos os dias -, esse tipo de acessório pode, realmente, prejudicar a saúde no curto prazo, com acidentes, e no longo prazo, com danos musculares e nas articulações.

Portanto, fique atento a esses fatores acompanhando este texto até o fim!

Riscos de usar salto alto demais

Dependendo da altura do salto, os riscos podem ser ainda mais ou menos intensos. Por isso, é importante sempre avaliar caso a caso, verificando a rotina, a frequência de uso, a quantidade de tempo que se passa em pé ou deitado, e assim por diante.

Quanto mais tempo de uso e mais alto o salto, maiores podem ser os riscos. Conheça alguns deles:

1. Risco de torções

Sem dúvidas, um dos riscos de usar salto alto demais é o de torcer o pé a qualquer momento. Como não há uma instabilidade igual a que teríamos apoiando o calcanhar diretamente no chão, o salto pode fazer com que acabemos “dobrando o pé”, a ponto de provocar torções.

Dependendo da altura do salto e do terreno no qual se está caminhando, a torção pode ser bem perigosa e dolorosa.

2. Aumentar o risco de acidentes devido à instabilidade

Embora uma pessoa com salto alto possa não torcer o pé, uma coisa é fato: o sapato não mantém a mesma estabilidade que ter os pés retos no chão. Isso quer dizer que as chances de tropeçar e cair podem ser maiores e, dependendo do local onde ocorre o acidente, a pessoa pode ter mais ou menos danos.

Por exemplo, tropeçar e cair no meio da faixa de pedestre é mais arriscado que apenas cair dentro do escritório. Só que, ainda assim, dependendo do tombo, a pessoa pode se machucar bastante.

3. Fadiga e dores musculares

A fadiga e as dores musculares são outros riscos de usar salto alto demais. As dores podem aparecer nas panturrilhas e até mesmo na cintura, devido à falta de sustentabilidade adequada que o calçado provoca.

4. Postura inadequada

Para tentar compensar a diferença que o salto provoca na estabilidade do corpo, muitas pessoas podem começar a ficar com a postura um pouco mais torta. Além disso, o fato de o calcanhar não encostar no chão, por si só, também pode ocasionar o aparecimento de danos na coluna.

Com o passar dos anos, isso pode evoluir para dores cada vez mais intensas e problemas que podem exigir, inclusive, acompanhamento fisioterapêutico.

5. Desgaste nas articulações

Os desgastes nas articulações é outro ponto que merece atenção quando pensamos nos riscos de usar salto alto demais. Muitas pessoas podem sofrer com danos no joelho, tornozelo e cintura, devido aos impactos que o salto pode provocar.

É por essas razões que o uso deve ser consciente e, sempre que possível, evitado, a fim de proteger a saúde e garantir mais qualidade de vida.