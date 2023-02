Rob Gronkowski apresenta ‘Gronk Beach’ antes do Super Bowl: Quando é e quais celebridades estarão em seu festival de música?

Rob Gronkowski pode ser aposentado da NFL, mas o ex-jogador de futebol profissional ainda está no jogo durante a semana do campeonato da liga.

O quatro vezes vencedor do Super Bowl – que se autodenomina o “MVP of Fun” – sediará um festival de música chamado “Praia de Gronk” em Fénix no sábado, um dia antes do grande jogo. A festa diurna com tema de praia apresenta apresentações de 21 Savage, Lil Jon e Diplo.

Depois de sediar o evento em Miami e Las Vegas, Gronkowski disse que está apresentando uma competição de sinuca de vôlei para celebridades. O evento acontecerá no Talking Stick Resort – que sediará Shaquille O’Neal’s “Shaq’s Fun House” na sexta-feira e Sports Illustrated’s The Party no final da noite de sábado.

“Este evento traz toda uma outra dinâmica para ir a uma festa”, disse Gronkowski. “Qualquer um pode ir a uma festa em seu porão, como no estilo colegial ou universitário. Mas conforme você envelhece, você gosta da festa temática agora. Você gosta de entrar, ver a praia, ver o vôlei acontecendo, ver o palco. É como o sétimo céu.”

Juntamente com o evento de Gronkowski, os dias que antecederam o Super Bowl entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles incluirão shows de algumas das maiores estrelas da música, incluindo Drake, Cardi B, Snoop Dogg, Patti LaBelle, Kane Brown e Machine Gun Kelly.

Aqui está uma olhada em alguns dos eventos durante uma movimentada semana do Super Bowl:

SHAQ’S FUNHOUSE

O evento temático de carnaval de O’Neal fará seu próprio touchdown no centro de Phoenix na sexta-feira.

Como nos anos anteriores, o ex-jogador da NBA – que trabalha como DJ Diesel – procura trazer de volta um evento repleto de diversão que inclui uma máquina de garra humana, roda gigante e um escorregador de 80 pés. Snoop Dogg e Diplo são os headliners esperados.

“Queremos nos divertir muito. Sabemos que todo ano você precisa melhorar seu jogo. É como quando você ganha campeonatos. Sabe, a primeira vez que fizemos foi um campeonato e estava tudo bem, agora temos que fazer back-to-back. Portanto, queremos continuar sendo a melhor festa do Super Bowl de todos os tempos na história de todas as festas do Super Bowl.

CELEBRAÇÃO DO EVANGELHO

Jogador do Buffalo Bills Isaías McKenzie e seu time ficou aquém na pós-temporada, mas ele quer se destacar em uma apresentação com o NFL Players Choir no Celebração emocionante do Super Bowl.

Juntamente com o coral, Patti LaBelle, Israel Houghton, Kierra Sheard e Tye Tribbett estarão no palco na quarta-feira no Mesa Arts Center. O evento – fundado por Melanie Few – homenageará o quarterback do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, que receberá o prêmio “Faith in Action”, que reconhece jogadores atuais e antigos da NFL que causaram impacto em suas comunidades.

O tema do evento que combina comédia, futebol e inspiração emocionante é “Imparável”.

“Estou ansioso para cantar com minha banda, meus cantores e apenas louvar a Deus”, disse LaBelle, um nativo da Filadélfia que está ansioso para conhecer Hurts. “Estou rezando para que os Eagles vençam.”

TAILGATE DE FLAVORTOWN

Guy Fieri está procurando criar o maior evento culinário do Super Bowl de todos os tempos.

Para aqueles que não podem ver o jogo em primeira mão, o Fieri está hospedando o Guy’s Flavortown Tailgate. É um evento gratuito e familiar que ele espera atrair cerca de 10.000 fãs.

Fieri fará a curadoria de mais de 15 experiências de restaurantes e bares, juntamente com apresentações de Diplo e LOCASH. O evento será realizado ao lado do State Farm Stadium, onde Chiefs e Eagles se enfrentam.

“Temos o melhor jogo do mundo e é algo que todos sonham em assistir, mas nem todos podem entrar no estádio”, disse Fieri. “Então eu pensei, ‘Por que não colocamos uma porta traseira?’ Muitas pessoas vão para o porta-malas em vez de ir para o jogo propriamente dito. Mas normalmente não há transporte não autorizado no Super Bowl, por causa do estacionamento. Mas estamos do outro lado da rua do estádio. Das 11 às 4:30, nós estão dando uma festa gratuita para que você possa ter a experiência do Super Bowl”.

BUD LIGHT MUSIC FEST

Paramore e os Bleachers serão os headliners da primeira noite do Bud Light Super Bowl Music Fest na quinta-feira. O festival de três noites celebrará seu quarto ano de existência no Footprint Center, casa do Phoenix Suns.

A noite seguinte inclui apresentações de Dave Matthews Band junto com o convidado especial DJ Pee .Wee (Anderson .Paak). Imagine Dragões e Kane Brown fechará o festival no sábado à noite.

MICHELOB ULTRA x NETFLIX

Serena Williams e Brian Cox será o anfitrião da festa pós-estreia do documentário “Full Swing”.

Michelob ULTRA e Netflix estão se unindo para celebrar a próxima geração da cultura do golfe com participações de O’Neal, Lori Harvey, DJ Khaled, Canelo Alvarez e Nneka Ogwumike. O evento contará com apresentações de Offset e DJ Pee .Wee.

MAIS MAIS MAIS

Espera-se que Drake se apresente na festa pop-up do fim de semana de boas-vindas apenas para convidados no complexo de jatos particulares de luxo, Scottsdale Hangar One. Na noite de sábado, The Chainsmokers e Machine Gun Kelly serão a atração principal da festa da Sports Illustrated.

G-Eazy será a atração principal da série W Scottsdale’s Super Weekend na noite de quinta-feira, com Cardi B definido para se apresentar na noite seguinte. Ludacris encerrará a série com um set no sábado.