Rob Gronkowski tentado a sair da aposentadoria? “Jerry Jones… me ligue”

Fex-estrela do New England Patriots e do Tampa Bay Rob Grow parecia tentado pelo que seria um retorno espetacular à NFL. O quatro vezes campeão do Super Bowl está treinando para seu espetáculo de intervalo neste domingo, quando tentará um enorme field goal de 25 jardas.

Em uma entrevista recente à Fox, Gronkowski disse brincando que, se conseguir acertar o chute com sucesso, pode ficar tentado a fazer um retorno sensacional. “Jerry Jones, se eu der esse chute, por favor, me ligue e eu voltarei e não me aposentarei como chutador.” disse – para deleite dos vários jornalistas presentes.

O ex-tight end admitiu que depois de trabalhar em seus chutes para o evento do Super Bowl, ele tem ainda mais respeito pelos apostadores/placekickers. “Eu sempre respeitei os kickers e tudo o que eles fizeram. O nível de respeito acabou de subir para outro grau no que eles fazem. É como arte. É como uma fórmula, é especial o que eles podem fazer.”

Gronkowski também reconheceu que subestimou a tarefa de chutar: “O que é louco é que quando você abaixa a bola e olha para cima, cara, aquelas traves parecem tão finas. É como se estivessem tão próximas umas das outras”.

O ex-jogador espera que seu 15 horas de prática será o suficiente para completar o chute – ele terá mais 70.000 fãs observando-o das arquibancadas no State Farm Stadium, no Arizona.