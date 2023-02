Roberto Garza: Brady é único pela forma como prepara o corpo, nunca foi visto antes

EUé a semana do ano em que o futebol americano rouba os holofotes por causa do Super Bowl, a grande final da NFL que definirá os próximos campeões no domingo.

roberto garzaque foi titular do Chicago Bears na edição de 2007, explicou como a experiência do Super Bowl mudou sua vida.

“Isso me mudou” Garza diz MARCA. “Se você vencer, você se torna um campeão. Você sonha com o Super Bowl desde criança. E acaba se vendo lá no túnel com seus companheiros de equipe.

“Você entra no gramado e tudo se ilumina e você sente a empolgação, a energia e a vibração do jogo. É como um sonho de criança.”

Garza está presente no ursos campus Mini Monsters Clinic na Espanha. A sua sede é em Barcelona e esta semana acolheu clínicas em Madrid juntamente com o atleta espanhol, Saulo Craviotto.

“Ensinamos que tudo que você sonha pode ser alcançado” Garza observado.

“Porque você pratica, faz sacrifícios e conta para seus pais. Depois, essas crianças podem continuar crescendo.”

Para Garza tudo começa e termina naquela batalha que o ursos perdido para o Indianapolis Colts na temporada de 2006.

“A cidade nos ama”, continuou ele. “Porque a NFL foi criada lá e as famílias são torcedoras. Agora eles vivem tempos piores, mas sempre serão leais.

“Foi um time que ganhou, se divertiu e deu certo. Foi assim que consegui aprender valores que utilizo na minha vida. Saia para lutar pelos companheiros e volte a vencer.”

Jogando contra Brady

Os tempos mudaram. A NFL que Garza deixado após uma carreira de uma década e meia difere muito da competição de hoje. Uma de suas lendas recentemente decidiu se aposentar oficialmente e Garza discutiu por que rivais e companheiros de equipe têm Tom Brady em especial estima.

“Só joguei contra ele algumas vezes”, observou. “Em 2007, em Chicago, tocamos em seu patriotas em uma grande nevasca. Não dava para ver e a cada 15 minutos eles limpavam tudo.

“Pensamos que íamos vencer sem problemas. Eles marcaram 52 pontos. Ele venceu. Ele sempre vence. Na neve, sol em Tampa ou chuva.

“Ele é único pela forma como treina e prepara o corpo. Soma-se a isso a análise e o nível dele ao longo de duas décadas.

“Você nunca viu isso antes e é a marca de como jogar futebol americano. Por causa daquela rotina de campeão.”