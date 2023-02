Rodrygo: Eu tinha tudo combinado com o Barcelona

Rodrygo Goes se abriu em entrevista ao Goal sobre a contratação do Real Madrid e analisou a situação que Vinicius vive na LaLiga Santander.

O avançado confessa que está cansado de ninguém fazer nada sobre a situação.

Chances de pegar o Barcelona no campeonato

“Sempre é possível, temos que acreditar até o fim”, disse ele à Goal. “Na minha primeira temporada estávamos muitos pontos atrás do Atlético de Madrid e depois voltamos.

“Vamos tentar vencer todos os jogos e ver o que acontece.”

Quase entrando no Barcelona

“Meu pai me contou a novidade. Sempre conto que tinha duas camisas, uma para Barcelona e um para o Real Madrid, e que eu tinha que escolher”, disse ele.

“Foi fácil para mim escolher, mas como já estava tudo acertado com o Barcelona, ​​foi uma surpresa, porque não esperava que o Madrid viesse.

“Foi um susto no começo, mas depois um dos momentos mais felizes da minha vida.”

Ancelotti e a opção de ele assinar pelo Brasil

“Minha relação com Ancelotti é muito boa. Já vi falar do Brasil, mas negaram. Se ele for para a seleção eu ficaria feliz, adoraria, embora nunca tenha havido um técnico estrangeiro, Não sei o que vai acontecer.”

Seu primeiro gol pelo Real Madrid

“Foi o gol mais importante para mim. Eu vinha jogando muito bem, mas faltava um gol e depois disso as coisas mudaram. Comecei a fazer coisas mais importantes. Comecei a ser mais decisivo para o meu time, era isso que me faltava .”

A situação do Vinícius

“O Vinícius é muito tranquilo e está sempre sorrindo. Nesse assunto incomoda um pouco a todos nós. A gente sente que não tem mais o que fazer, não tem muita força. A gente conversa e nada muda. nada muda.”