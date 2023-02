Rofe Distribuidora ABRE VAGAS no Nordeste; Veja!

Conheça a lista de oportunidades e não perca tempo, se inscreva!

A Rofe, distribuidora de material de construção com 33 anos de mercado, com foco na satisfação dos seus clientes e na busca constante por oferecer o melhor serviço sempre, está em busca de novos funcionários no mercado de trabalho. Assim, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira os cargos disponíveis:

Analista Administrativo (Auditoria Digital) – São Luís – MA – Efetivo;

Analista de Importação – São Luís – MA – Efetivo;

Assistente de Logística – São Luís – MA – Efetivo;

Auxiliar de Logística – São Luís – MA – Efetivo;

Líder de Frota II – São Luís – MA – Efetivo: Coordena e supervisiona os processos relativos à disponibilização dos veículos da frota; Planeja, organiza e supervisiona os serviços dos auxiliares e assistentes de operação e administração de frota; Acompanha e presta suporte as operações nos pátios instalados; Realiza a implementação de novos processos;

Motorista II – São Luís – MA – Efetivo.

Mais sobre a Rofe e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre a história da Rofe, vale frisar que ela foi fundada em abril de 1988 por Roque Alves de Oliveira e Rosana Fernandes, começando como um atacado generalista. Trabalhava com produtos de armarinho, papelaria e utilidades domésticas.

Aos poucos ganhou destaque pela atuação no ramo de material de construção. Em 1996, direcionou as atividades apenas para este setor. Hoje, está entre os 15 maiores atacadistas de material de construção do Brasil, segundo a revista Anamaco com mais de 9 mil produtos em seu portfólio.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!