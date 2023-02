Ronda Rousey apoia fundo de pensão do MMA da Califórnia: ‘Se isso não passar, ficarei extremamente decepcionado’

Conte com a ex-campeã peso-galo do UFC, Ronda Rousey, entre os principais defensores de um novo projeto de lei para criar um fundo de pensão para lutadores de MMA na Califórnia.

“Eu estava realmente quase chocado e encorajado pela humanidade [that] qualquer um fica pensando nos lutadores depois que eles não estão mais lutando”, disse Rousey, natural do Inland Empire, ao ESPN.com. “Eu meio que pensei que ninguém nunca se importa, que eles só querem nos ver socar uns aos outros e é muito legal e então eles se esquecem de nós e não pensam em nós por um segundo depois disso.”

O novo projeto de lei, apresentado à legislatura da Califórnia em 15 de fevereiro pelo deputado estadual da Califórnia Matt Haney (D-San Francisco), propõe estabelecer um fundo de pensão do MMA usando a receita de um imposto sobre ingressos e concessões para eventos de MMA, bem como contribuições pessoais. O fundo será administrado pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia, que investirá a receita em uma conta de investimento e distribuirá dinheiro aos lutadores quando eles agendarem um determinado número de rounds no estado.

Os boxeadores da Califórnia são os únicos nos esportes de combate a se beneficiar de um fundo de pensão, estabelecido em 1982. Eles são elegíveis para receber benefícios depois de completarem 50 anos e completarem 75 rounds. O mesmo requisito de idade se aplica aos lutadores de MMA, mas o diretor executivo do CSAC, Andy Foster, quer que eles sejam elegíveis quando tiverem completado cerca de 13 lutas, ou entre 36 e 39 rounds. (Os lutadores ainda recebem crédito pelo número de rounds agendados em uma luta.)

A mãe de Rousey, AnnMaria De Mars, é comissária da Comissão Atlética do Estado da Califórnia. De Mars, um especialista em judô que ensinou a Rousey muitos de seus movimentos, também atuou em um subcomitê convocado no verão passado para adicionar lutadores de MMA à pensão. Ela sugeriu que Nick e Nate Diaz, com quem Rousey treinou, seriam candidatos ideais para a pensão.

Em 2012, a então campeã do Strikeforce, Rousey, se manifestou contra um projeto de lei que, entre outras coisas, adicionava lutadores de MMA à pensão da Califórnia para boxeadores aposentados. Ela mirou especificamente nos regulamentos destinados a eliminar contratos coercivos e aumentar a transparência financeira para os promotores.

“Eu nem acho que tem problema, mas até o projeto de lei em si, mesmo que tenha um problema aqui, esse projeto de lei não ajuda em nada a resolver”, disse ela.

Mais de uma década depois dessa aparição, a agora aposentada Rousey elogiou o novo projeto de lei.

“Esta é a primeira vez que realmente sinto que alguém está realmente pensando nos próprios lutadores, não apenas na luta, e realmente se preocupa com as pessoas e não pensando em nós como um produto”, disse Rousey ao ESPN.com. “E se isso não passar, ficarei extremamente desapontado.

“Não consigo pensar em uma única razão pela qual todos esses lutadores que estão literalmente lutando com o coração e colocando suas vidas em risco para entreter as pessoas ainda não tiveram esse apoio. E estou realmente mantendo meus dedos cruzados – se eu pudesse cruzá-los, porque eles estão tão danificados pela luta – que isso vai passar.”

Haney disse ao MMA Fighting que o projeto de lei será primeiro encaminhado a um comitê dentro da casa que revisará o projeto, provavelmente em março. Ele espera que os combatentes e ex-combatentes testemunhem a seu favor antes de receber a votação da Câmara; um processo semelhante ocorrerá no senado. Se o projeto de lei for aprovado por dois terços da Câmara e do Senado, ele irá para a mesa do governador para ser sancionado. Haney espera que ambas as casas aprovem o projeto e espera que seja lei até setembro.

“Não há custo para o estado”, disse Haney, um fã de MMA que se lembra de ter alugado os primeiros UFCs em VHS da Blockbuster. “Nós resolvemos os problemas antes da apresentação com os promotores, que nos apoiam. Acho que garantir que haja receita adequada e que tragamos outras oportunidades de receita será fundamental.”

Haney disse que o UFC e o Bellator “não estão em oposição” ao projeto de lei e sugeriu que as promoções considerem contribuições regulares ao fundo para potencialmente expandir seu alcance aos lutadores que se aposentaram antes de sua implementação. (Os representantes de ambas as promoções não comentaram as observações de Haney no momento da publicação.)

“Acho que não é justo que eles não tenham acesso a isso, mas também temos que lidar com a realidade de que ainda não temos fundos para isso”, disse Haney. “Estamos falando em construir esse fundo nas próximas décadas e ter fundos realmente suficientes para sustentar todos os lutadores quando eles se aposentarem.

“Espero que isso abra oportunidades para que os lutadores atuais e os já aposentados possam se beneficiar. … Acho que seria justo ver contribuições diretas dos grandes promotores e até mesmo construir contribuições para o fundo em contratos de luta.

Por enquanto, o plano é reservar US$ 1 de cada ingresso de MMA vendido para o fundo de pensão. Foster do CSAC disse à ESPN que a distribuição média para um boxeador elegível é de $ 19.000; ele espera aumentar o imposto por ingresso para US$ 1 para eventos de boxe.

Em um esporte com quase nenhuma rede de segurança para lutadores idosos, Rousey disse que o tempo é essencial para um fundo de pensão de MMA na Califórnia.

“Você tem uma janela muito mais curta [in MMA] porque seu corpo cobra muito mais peso”, disse Rousey ao ESPN.com. “E a diferença com esse tipo de esporte de combate, com todo esse contato e as lesões neurológicas envolvidas, você não sabe o dia em que levou uma pancada a mais. Você vai descobrir que ultrapassou esse limite muitas décadas depois, quando não tiver mais essa renda extra.”