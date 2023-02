Ronnie Rivers, novato do LA Rams, ganha meio milhão no cassino de Las Vegas

Ronnie Rivers quase igualou todo o seu salário de novato na NFL em uma noite … porque o running back do Los Angeles Rams ganhou meio milhão de cartas em um cassino de Las Vegas !!

O jovem de 24 anos estava no Caesars Palace em Sin City no sábado quando teve sorte na mesa do Mega Jackpot Progressivo… e estamos falando de sorte REAL.