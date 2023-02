Rory McIlroy zomba da dupla do LIV Golf, Patrick Reed e Phil Mickelson

Tguerra em curso no golfe profissional não envolveu apenas os diferentes órgãos governamentais, mas também influenciou o comportamento dos jogadores, como visto quando Rory McIlroy optou por zombar de ambos Patrick Reed e Phil Mickelson.

A dupla fazia parte da turnê separatista financiada pela Arábia Saudita chamada LIVe tem sido destaque de uma nova série da Netflix detalhando a guerra civil no esporte.

McIlroy é mostrado zombando da dupla, embora mais tarde ele admita que foi muito pessoal em seus comentários para o que costumavam ser seus colegas no Circuito PGA.

Quando disse isso Mickelson havia sido suspenso do Circuito PGA por seu envolvimento com VIDA Golferespondeu a estrela da Irlanda do Norte.

“E ele também caiu no ranking mundial… lindo”, disse ele às câmeras da Netflix.

Este ataque a Mickelson continuou quando o irlandês foi informado sobre o fato de que o quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, era um fã do PGA Tour.

“Sim, mas ele é um Phil Mickelson fã, então não sei”, acrescentou McIlroy.

“Foda-se, Phil! Espero que consiga.”

McIlroy estava relutante em fazer parte do projeto da Netflix

Inicialmente houve reticências por parte do golfista nascido no Ulster em fazer parte da série da Netflix intitulada ‘Full Swing’, mas ele concordou em estrelar o episódio final.

Sua postura de não aparecer no show foi suavizada depois que ele foi uma figura periférica em segmentos anteriores devido ao seu trabalho em se opor ao VIDA Golfe percorrer.

Quando solicitado a refletir sobre sua participação no show, o jogador de golfe irlandês admitiu que talvez tenha sido muito pessoal com seus ataques a Mickelson em particular.

“Tem sido controverso às vezes e talvez eu tenha me inclinado demais para essa parte”, explicou ele em um café da manhã beneficente.

“Tornei isso um pouco pessoal demais em minha mente, mas sinto que o que algumas pessoas fizeram afetou o resto da profissão.

“Só estou tentando defender o que acho certo.”