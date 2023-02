Rota do Oeste OFERECE EMPREGOS em CINCO LOCAIS

A Rota do Oeste, empresa da OTP (Organização Novonor) responsável pela concessão da BR-163 entre os municípios Itiquira (MT) e Sinop (MT), trecho com extensão de 850,9 quilômetros, está em busca de novos funcionários no mercado de trabalho. Assim, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de Planejamento Financeiro Pleno – Cuiabá – MT – Efetivo;

Operador de Pedágio – Nobres – Efetivo;

Operador de Pedágio – Rondonópolis – MT – Efetivo;

Operador de Pedágio – Campo Verde – Efetivo;

Operador de Tráfego I – Nova Mutum – MT – Efetivo;

Supervisor de Segurança do Trabalho – Cuiabá – MT – Efetivo.

Mais sobre a Rota do Oeste e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é válido destacar que a Rota do Oeste assumiu a administração da rodovia em março de 2014, por meio de um contrato de concessão firmado com o Governo Federal, com validade de 30 anos. Seu principal desafio é transformar a BR-163, que é o principal corredor de escoamento da produção agroindustrial do Centro Oeste, por onde passam diariamente 70 mil veículos, dos quais 68% são caminhões.

Além disso, ao todo, 19 municípios estão compreendidos na extensão concedida, entre eles a Capital Mato-Grossense, Cuiabá, e as cidades de Rondonópolis, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, principais produtores de agrícolas do Estado campeão na produção de grãos e leguminosas.

