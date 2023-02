A Rottas possui modernas técnicas de construção, além de uma rigorosa gestão de obras. Atualmente a instituição possui mais de 260 mil metros quadrados de obras contratadas apenas na região sul e busca crescer cada vez mais. Diante disso, novas oportunidades de trabalho foram abertas neste momento. Veja, a seguir, os empregos disponíveis e as regiões de trabalho.

Rottas tem novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

Desde a sua fundação, a Rottas possui a missão de construir e incorporar empreendimentos imobiliários de forma sustentável e impactando a sociedade positivamente. Dessa forma, a empresa atua através do foco no cliente, o trabalho em equipe e a responsabilidade com a comunidade e o meio ambiente.

Há pouco tempo, novas oportunidades de trabalhos foram divulgadas pela companhia, a fim de fortalecer o sucesso de suas atividades. Veja, a seguir, os empregos disponíveis e tudo sobre a inscrição dos participantes.

Analis. de Incorporação – Curitiba / PR;







Coord. de Trade Marketing – Curitiba / PR;







Analis. de Projetos Complement.- Curitiba / PR;







Estágio no setor de Assistên. Técnica – Ponta Grossa / PR;







Analis. de Crédito Imobiliário – Curitiba / PR;







Estágio Técn. de Segurança do Trabalho – Araucária / PR;







Analis. de Trade Marketing – Curitiba / PR;







Mestre de Obras – Londrina / PR;







Assisten. de Crédito Imobiliário – Curitiba / PR;







Secretaria Execut.- Paraná.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Como se candidatar

Aos participantes interessados em realizar a inscrição e fazer parte da equipe, basta visitar o site 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado para análise através do link disponível.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.