Roupas de Shakira no Super Bowl e letras chegando ao Grammy Museum

As duas roupas de Shakira usadas durante uma apresentação no intervalo do Super Bowl, suas letras manuscritas e sua guitarra fortemente cristalizada estão entre os itens que estarão em exposição em um museu em Los Angeles.

O Museu do Grammy anunciou na quinta-feira que a vencedora de vários Grammys terá sua primeira exposição inaugurada em 4 de março. A exposição chamada “Shakira: The Grammy Museum Experience” contará com 40 artefatos de seu arquivo pessoal na galeria permanente de música latina do museu.

A exposição do museu explorará a evolução musical de Shakira, desde sua origem como uma artista latina na Colômbia até alcançar o estrelato global como uma artista de vários gêneros, que abrange vários gêneros, incluindo bachata, rock, bhangra e reggaeton.

“É uma honra ter a jornada da minha carreira exposta no museu do Grammy”, disse Shakira em um comunicado. “Estas peças são uma prova de tantos momentos indeléveis que aprecio e estou muito feliz por poder reviver essas memórias com aqueles que me apoiaram e continuam a me apoiar como artista”.

A guitarra elétrica de Shakira coberta por 70.000 cristais pretos e o violão usado para composição serão exibidos. Outros itens incluem suas roupas de sua turnê El Dorado em 2018 e o biquíni coberto de folhas que ela usou no álbum “Oral Fixation, Vol. 2” em 2005.

“Shakira é a rara superestrela que descobriu uma maneira de continuar evoluindo como artista enquanto aumenta seu público expansivo junto com ela”, disse Jasen Emmons, curador-chefe e vice-presidente de assuntos curatoriais do Museu Grammy. “Ela é uma estudante séria de música, e o Grammy Museum está animado para oferecer uma exposição dinâmica que reflete sua inteligência e arte.”