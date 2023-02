Ruas do bairro Raimundo Marinho são identificadas com nome de professoras e jogadores penedenses

Segunda Creche Cria de Penedo homenageia Dr. Valfredo Messias dos Santos

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo está homenageando professoras que trabalharam na formação de gerações e jogadores que atuaram no Sport Club Penedense, identificando vias públicas de conjuntos residenciais localizados no bairro Raimundo Marinho.

A iniciativa aprovada por unanimidade de votos dos vereadores substitui a identificação por números das onze ruas do Conjunto Cidade do Povo pelo nome de professoras, entre elas Edna Ramos, Mírian Marques, Verônica Araújo, Dulce Cleide, Antonia Gazzaneo e outras.

Para o Conjunto Vale do Marituba, treze ruas deixarão de ser identificadas com letras para receber o nome de atletas que vestiram o uniforme do alvirubro ribeirinho, entre eles Robinho, Zé do Vá, Joelzinho, Zé Tavares, Buá, Ligação e outros.

Creche CRIA

O governo Ronaldo Lopes também está homenageando o defensor público e procurador do estado Dr. Valfredo Messias dos Santos, cidadão honorário penedense que também se dedicou fortemente à educação.

Seu nome identificará a segunda Creche CRIA em Penedo, investimento para a primeira infância que está sendo construído na parte alta da cidade, ao lado da sede própria do Ministério Público Estadual.