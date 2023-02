Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC 284

Depois da histórica luta principal campeão x campeão do UFC 284 em Perth, na Austrália, o que vem a seguir para Islam Makhachev depois de derrotar o campeão dos penas do UFC Alexander Volkanovski para manter o título dos leves? Embora pareça óbvio que Volkanovski enfrentará o novo campeão interino dos penas Yair Rodriguez após a melhor performance da carreira de Rodriguez, para onde vai Josh Emmett depois de ser finalizado no segundo round do co-evento principal?

Em uma nova edição de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essas perguntas de uma perspectiva de matchmaking após o segundo evento pay-per-view da promoção de 2023. Além disso, lutas futuras são discutidas para Jack Della Maddalena após sua vitória no primeiro round sobre Randy Brown, Justin Tafa após sua vitória por nocaute sobre Parker Porter e muito mais.

