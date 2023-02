Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 68

Serghei Spivac aproveitou ao máximo sua primeira vaga no evento principal do UFC ao despachar Derrick Lewis em menos de três minutos para encerrar o UFC Vegas 68 e estender sua seqüência de vitórias para três lutas. Após a rápida vitória por finalização, quanto de avanço Spivac deve obter?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, recapitulam o UFC Vegas 68 de uma perspectiva de matchmaking e discutem o que poderia vir a seguir para Spivac após sua maior vitória na carreira, junto com onde Lewis poderia ir . Além disso, confrontos futuros são discutidos para Devin Clark após sua grande vitória sobre Da Un Jung, Marcin Tybura após derrotar Blagoy Ivanov, junto com outros vencedores Adam Fugitt, Tatsuro Taira e muito mais.

Além disso, os anfitriões discutem a estreia do Bellator na CBS com o Bellator 290 no último sábado, por que foi um sucesso e como melhorar caso eles retornem à rede.

As versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.