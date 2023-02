Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 69

Erin Blanchfield, com apenas 23 anos de idade, pode se encontrar em uma luta pelo título mundial este ano – possivelmente contra a melhor lutadora feminina do planeta. Essa é a luta certa para Blanchfield após o final do evento principal no último sábado, ou ela deveria fazer mais uma antes que isso aconteça?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem a seguir para Blanchfield após sua vitória por finalização no segundo round sobre Jessica Andrade. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Zac Pauga após sua vitória por decisão sobre Jordan Wright no evento co-principal, Jamal Pogues após sua estreia no UFC contra Josh Parisian, Marcin Prachnio após sua luta bizarra e vitória por decisão com William Knight, Alexander Hernandez, e mais.

