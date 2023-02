Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 70

Brendan Allen silenciou os críticos e quebrou vários parlays ao finalizar André Muniz no que se tornou a luta principal do UFC Vegas 70 no último sábado. Com o peso médio em uma posição interessante, o que faz sentido para a próxima luta de Allen após a maior vitória de sua carreira?

Em uma nova edição de Para o próximo, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking. Além disso, lutas futuras são discutidas para Tatiana Suarez após seu retorno bem-sucedido ao octógono com uma finalização de Montana De La Rosa no peso mosca, Augusto Sakai após sua vitória sobre Don’Tale Mayes, junto com os outros vencedores Mike Mallott, Jordan Leavitt e mais.

As versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.