Russell não vê chance da Mercedes vencer no Bahrein

Mercedes estão constantemente enviando mensagens cautelosas antes da nova temporada da Fórmula 1.

A pré-época da equipa de Brackley não tem sido brilhante. O W14 não convence. E vendo o quão forte a Red Bull é… é lógico que os pilotos da marca anunciem que não vão vencer no início do Campeonato Mundial de F1 de 2023.

Bem, não são apenas os pilotos que estão sendo cautelosos, pois Toto Wolff está na mesma posição. O chefe da equipe alemã também garantiu que eles lutarão para enfrentar a Red Bull.

Vai ser muito difícil vencer Max Verstappen. E não é só a Mercedes, mas a Ferrari também. Charles Leclercvice-campeão em 2022, e Carlos Sainz já sabem que o RB19 é um carro potente, que não pode ser criticado desde o início.

Russell, ao volante do W14, rolando nos testes.MERCEDES AMG-F1

George Russel foi o mais contundente quando se trata de explicar quais são as aspirações da Mercedes para o evento inaugural.

“Acho que definitivamente acreditamos que eventualmente teremos um carro capaz de entrar nessa luta, se teremos o próximo fim de semana no Bahrein, acho que pode ser um pouco exagerado”, disse. Russel disse.

“Eles parecem muito fortes, parecem muito estáveis, o carro parece muito forte e obviamente máx. está tendo um desempenho muito bom, então acho que, realisticamente, será um esforço para a próxima semana, mas não há razão para que eventualmente não possamos chegar lá em algum momento deste ano”.

Hamilton: Há coisas em que estamos trabalhando

Para a parte dele, Lewis hamilton vai ter muita dificuldade para quebrar a seca (no ano passado não venceu uma corrida, algo inédito para o piloto com mais vitórias na história do esporte).

“Tivemos alguns dias difíceis e ontem foi particularmente difícil. O primeiro dia não foi tão ruim. Ontem foi um pouco mais difícil”, disse Hamilton.

“Jorge teve uma manhã muito melhor hoje [running to second in the times behind Ferrari’s Charles Leclerc]então as coisas estão indo bem, então esperamos que tenhamos a configuração no meio do lugar.”

“É bom pilotá-lo sem pular nas curvas. Mas ainda há algumas coisas subjacentes nas quais estamos trabalhando.”