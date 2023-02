Russell Westbrook está fora do Lakers! LA recebe D’Angelo Russell de volta no comércio de sucesso com Jazz e Timberwolves

Tele Los Angeles Lakers não quer que a única nota de sua temporada 2022-2023 seja que seu jogador estrela, Lebron Jamesquebrou o recorde de pontos da temporada regular e agora montou uma troca de três equipes que definitivamente pretende mudar a face de seu presente e melhorar suas opções futuras.

Detalhes da troca entre Lakers, Jazz e Timberwolves

Para isso, o Lakers está finalizando um acordo para enviar Russel Westbrook e uma escolha protegida de primeira rodada em 2027 para o Utah Jazzque por sua vez enviará Mike Conley Jr. para o Os Timberwolves de Minnesota (juntamente com algumas escolhas extras de draft) e Los Angeles receberá os serviços de D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt e Malik Beasleyque até agora jogava em Minnesota.

Com esta transação, relatada por Adrian Wojnarowski da ESPN, na qual o Lakers também enviará Juan Toscano-Anderson, Damian Jones e Nickeil Alexander-Walker aos Tiberwolves, a ideia é reforçar o seu 5 inicial onde ambos Anthony Davis e o “Rei” será.

Chega de drama de Russell Westbrook em Los Angeles

Muito foi dito antes do prazo de negociação sobre a necessidade do Lakers de fazer uma mudança para competir nesta temporada e antes Kyrie Irving foi negociado com o Dallas Maverickshouve especulações sobre um pacote que incluiria Westbrook, que nunca conseguiu jogar com os 17 vezes campeões da NBA desde que ingressou no time na última temporada.

A outra parte extremamente interessante da troca é que D’Angelo Russell retorna ao Lakers, que o selecionou em segundo lugar geral na primeira rodada do Rascunho de 2015, no entanto, eles tiveram que se livrar dele em 2017 devido a questões de teto salarial. Enquanto isso, Beasley e Vanderbilt serão jogadores jovens que desempenharão papéis interessantes no treinador presunto darwin‘vapor.

O que vem a seguir para os Lakers?

Atualmente, os Lakers (25-30) estão definhando em 13º lugar na Conferência Oestefora da disputa dos playoffs e 13 jogos atrás do líder Denver Nuggetscom o próximo jogo nesta quinta-feira, quando recebem o Milwaukee Bucks.