Russell Wilson defende sua fundação de caridade das críticas à suposta má administração de fundos

Denver Broncos quarterback Russel Wilson esteve envolvido em polêmica junto com sua esposa Ciara pelo suposto uso indevido de fundos de sua fundação de caridade Porque não você.

De acordo com informações publicadas pelo EUA hoje, em 2020 e 2021, Why Not You gastou $ 600.000 em atividades de caridade, de acordo com registros fiscais federais. Isso equivale a 24,3 centavos de cada dólar, contra US$ 1,1 milhão gastos em salários e benefícios para seus funcionários.

Após a divulgação da notícia, o nome de Russell Wilson viralizou nas redes sociais, com fãs e pessoas em geral fazendo basicamente a mesma pergunta: cadê o dinheiro, Russell?

O USA Today dá como exemplo que, em 2012, a Why Not You recebeu US$ 7,5 milhões em receita, mas alocou apenas US$ 2,8 milhões para atividades de caridade.

Wilson usa as redes sociais para defender seu projeto

Durante o sábado, Russell Wilson postou um vídeo em suas redes sociais para falar sobre o assunto e explicar como são destinados os recursos de sua instituição de caridade.

“Desde 2014, @WhyNotYouFdn teve a sorte de se alinhar com parceiros de classe mundial para ajudar a impulsionar um aumento significativo para o bem, com mais de US$ 10 milhões em parcerias! Parceiros incríveis como @Safeway @Albertsons, @SeattleChildrens, @wnyacademy e muito mais!” a postagem do vídeo diz.

Acrescenta: “Muitas vezes, os fundos arrecadados pela WNYF com nossos parceiros são doados por esses parceiros DIRETAMENTE para pessoas e organizações com necessidades imediatas. Nós trabalhamos e não precisamos do crédito. O trabalho em equipe e fazer a diferença sempre vêm em primeiro lugar . À medida que continuamos a crescer, sempre nos preocupamos mais com o impacto do que com o crédito. #WhyNotYou”, concluiu.