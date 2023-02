Russell Wilson nega um relatório que afirma que ele queria que os Seahawks demitissem Pete Carroll

de Russel Wilson primeira temporada com o Denver Broncos não saiu como ele esperava, com o time não chegando aos playoffs, sendo o último da AFC Oeste divisão e apenas conseguindo garantir cinco vitórias.

Agora o atlético publicou um relatório que afirma que Russell Wilson pressionou fortemente para o Seatlle Seahawks demitir o treinador principal Pete Carroll e gerente geral John Schneider.

Wilson supostamente fez isso para que a equipe contratasse Sean Payton Enquanto o Seahawks treinador principal.

Russell Wilson negou denúncia e diz que respeita e ama Seattle

Russell Wilson foi ao Twitter para postar uma mensagem negando do Atlético relatório sobre seu tempo com o Seattle Seahawks, no qual ele expressou que Pete Carroll foi como um pai para ele, enquanto Schneider havia acreditado nele quando convocou o quarterback.

“Eu nunca quis que eles fossem demitidos. Tudo o que qualquer um de nós queria era vencer. Sempre terei respeito por eles e amor por Seattle.”

Russel Wilson postou uma nova mensagem uma hora depois, expressando que quer deixar essas coisas para trás e se concentrar na próxima temporada com o Denver Broncos.