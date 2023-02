Ryan Bader zomba de divulgação do pagamento do Bellator 290 e diz que ganha ‘8, 9 vezes mais’ do que no UFC

Ryan Bader está indo muito bem como campeão peso-pesado do Bellator, muito melhor do que seu salário divulgado indicaria em sua mais recente defesa de título.

Bader finalizou o agora aposentado Fedor Emelianenko na primeira rodada do evento principal no último sábado no Bellator 290 para manter seu campeonato. Após o evento, a Comissão Atlética do Estado da Califórnia divulgou o pagamento do lutador pelo evento ao MMA Fighting, que revelou que Bader ganhou $ 150.000 pela luta pelo título na CBS, enquanto Emelianenko ganhou $ 100.000.

Enquanto aqueles que estão no esporte há muito tempo sabem como o pagamento dos lutadores funciona nessas circunstâncias, para aqueles que são mais novos no espaço, esses números podem parecer um pouco baixos. Isso porque é, e não pinta o quadro inteiro.

“Não, ganhei significativamente mais”, disse Bader em A Hora do MMA. “Você recebe muito isso. Eles lançam isso e as pessoas ficam tipo, ‘Fedor só ganhou $ 100.000 por essa luta?’ Não. Eu não estaria lutando se estivesse fazendo isso.

“Este é um trabalho para mim e estou ganhando o tipo de dinheiro do qual é difícil desistir – andar em uma jaula no nosso nível, e como somos bons, e deixar esse dinheiro na mesa. Os jogadores maiores, lá dentro, os campeões, esse tipo de coisa, é salário divulgado, mas o Bellator trata a gente muito, muito bem e sei que eles tratam o Fedor ainda melhor.”

Bader, de 39 anos, assinou com o Bellator em 2017, após 20 lutas no UFC. Desde que ingressou na promoção, “Darth” conquistou títulos nas categorias peso-pesado e meio-pesado, mesmo mantendo os dois cinturões simultaneamente por um período de tempo.

Bader viu os dois lados da moeda para o lutador pagar quando se trata do UFC e do Bellator, e tem certeza de que tomou a decisão certa ao mudar para o último quando o fez, pois está muito mais seguro financeiramente.

“Ah sim, tipo oito, nove vezes mais [than the UFC paid me]”, explicou Bader. “Olha, a gente sabe que eles divulgam esses números, e o UFC é a mesma coisa, mas o Bellator cuida da gente. Nunca estive tão feliz.

“Eu amo a vibe de lá. As pessoas de lá, eu as conheço desde 2017 e não tenho nada além de ótimas coisas a dizer sobre elas desde então e nunca me arrependi de ter vindo.”