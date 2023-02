Ryan Crouser estabelece novo recorde mundial de arremesso de peso

RYan Crouser estabeleceu um novo recorde mundial no arremesso de peso ao arremessar a 23,38 metros em uma pista coberta durante os Jogos Simplot, realizados em Idaho, EUA.

O recorde anterior também era detido por Crouser também, já que ele lançou às 23h37 em 18 de junho de 2021.

Nesta competição, Crouser usou pela primeira vez uma nova técnica, que batizou de ‘deslizamento de Crouser’.

O jogador de 30 anos conquistou medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016 e também nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Ele também ganhou o ouro no Campeonato Mundial em Eugene no ano passado.