Ryan Keeler, do UNLV, lutou contra náuseas e enjoos dias antes da morte, afirma o relatório da polícia

jogador de linha defensivo UNLV Ryan Keeler vinha lidando com náuseas e havia se sentido mal por pelo menos sete dias antes de sua trágica morte em 1º de fevereiro. 20 … isso de acordo com um novo relatório policial, obtido por TMZ Sports .

Nos documentos do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, os policiais dizem que depois que Keeler foi encontrado morto em sua cama, eles entrevistaram um amigo do jogador de futebol que disse que Keeler estava lutando contra uma doença desde pelo menos 1º de fevereiro. 13.

Os policiais dizem que o amigo, no entanto, disse a eles que acabara de ver Keeler no jantar em 1º de fevereiro. 19 … e Keeler estava “se sentindo um pouco melhor”.

No relatório, os policiais dizem que um homem com o título de “diretor de medicina esportiva” disse a eles que Keeler havia recebido uma medicação prescrita em 1º de fevereiro. 17 … e tinha acabado de visitá-lo em 17 de fevereiro. 19 também.

Os novos documentos também revelaram que o assistente técnico da UNLV Júlio Garcia foi quem inicialmente descobriu Keeler depois de fazer uma verificação de bem-estar na ponta defensiva no início do dia.

De acordo com o relatório, Garcia bateu na porta de Keeler e, quando não obteve resposta, chutou a porta, encontrou Ryan inconsciente e notou que o jovem de 20 anos estava “frio ao toque”. Ele então ligou para o 911, afirma o relatório.

A polícia também observou nos documentos que Keeler foi encontrado morto deitado de bruços em sua cama. Eles disseram que um frasco vazio de medicamentos prescritos foi encontrado no local.

Keeler havia acabado de ingressar no time de futebol UNLV em 2022 – depois de se transferir de Rutgers após sua temporada de calouro. Em seu único ano com os rebeldes, ele disputou duas partidas … registrando um sack e oito tackles no total.