Ryan Merriman em ‘Smart House’ ‘Memba Him?!

ator americano Ryan Merriman tinha apenas 15 anos quando foi escalado como Ben Cooper – o zelador da família (após a morte de sua mãe) que invade um concurso e ganha uma casa inteligente virtual – no filme da Disney “Smart House” em 1999 .

Merriman dividiu a tela grande com Katey Sagal como o assistente virtual que dirige a Smart House, Pat, Katie Volding como a irmã mais nova de Ryan, Angie, e Kevin Kilner como o recente viúvo, Nick.

Ryan também desempenhou o papel de Kyle Johnson em “The Luck Of The Irish” da Disney e Adam Eddington em “A Ring Of Endless Light”.