Ryan Seacrest deixando ‘Live with Kelly and Ryan’ e se mudando de Nova York

Ryan Seacrest é um tanto chocante deixar o show que o impulsionou da Costa Oeste para a Costa Leste – “Live with Kelly and Ryan”.

RS fez o anúncio na quinta-feira no programa, dizendo que fará as malas no final da temporada … presumivelmente em maio.

Fontes conectadas a Seacrest disseram ao TMZ … Ryan planejou ficar apenas 3 anos e na verdade foi muito além disso, mas ele tem muito o que fazer para mantê-lo ocupado.

Disseram-nos que Seacrest provavelmente voltará para Los Angeles, pelo menos meio período, embora tenha vendido sua propriedade em Beverly Hills em novembro por cerca de US $ 51 milhões.

Ao contrário da saída de Michael Strahan do “Live”, a de Ryan é toda kumbaya. Ele disse no programa: “Trabalhar ao lado de Kelly nos últimos 6 anos foi o emprego dos sonhos e um dos destaques da minha carreira. Ela tem sido uma parceira, amiga e confidente incrível.”

Seacrest disse no Instagram: “Farei a transição do Live nesta primavera para filmar a 21ª temporada do American Idol em LA, continuar meu programa de rádio na KIIS-FM e na véspera de Ano Novo de Dick Clark, e focar meus verões na abertura de três mais Ryan Seacrest Foundation Studios em hospitais pediátricos em todo o país.”

Há algo mais… fontes próximas a Ryan dizem que ele está no anzol, na linha e na chumbada com azeite de oliva. Ele possui uma propriedade que o produz, e é uma paixão que se alinha com sua paixão pela comida.