SAAE de Oliveira – MG abre Concurso público para todos os níveis

Em Minas Gerais, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oliveira abre novo edital de concurso público cujo obejetivo é o preenchimento de 25 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Bombeiro Hidráulico (1); Operador de ETA (2); Operador de ETE (6); Técnico em Eletricidade (1); Técnico Químico (1); Engenheiro (1); Operador de Máquinas Pesadas; Agente Administrativo; Ajudante de Obras (2); Auxiliar Administrativo (1); Fiscal/Leiturista (3); Oficial de Obras e Serviços (5); Almoxarife (1); e Químico (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.231,02 a R$ 6.377,65, por carga horária de 40 horas semanais de trabalho.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de março a 28 de abril de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Sagaz. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais em saneamento; informática; conhecimentos específicos; mais prova prática de aptidão física. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 28 de maio de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: auxiliar nos serviços administrativos em geral; executar serviços de verificação e anotações; auxiliar nas tarefas de controle de almoxarifado (conferência e registros das entradas e baixas de mercadorias em estoques); receber e entregar documentos e correspondências, inclusive talões de cobrança de tarifas de água e esgoto; entregar ou recolher documentos e objetos ou efetuar pagamentos junto a rede bancária, comércio, repartições públicas, correios e usuários em geral; • fazer anotações em fichas e manusear fichários; entre outras atividades.

AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS: executar trabalhos manuais e/ou mecanizados próprios do ajudante de pedreiro, encanador, carpinteiro, bombeiro, operador e outros técnicos referentes a construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto, tais como abertura e recobrimento de valas, carregamento de tubos e materiais diversos, preparo e colocação de argamassas e concretos; carregamento de tanques de produtos químicos e preparo das respectivas soluções; entre outras atividades.

FISCAL LEITURISTA: inspecionar as instalações hidrossanitários dos usuários, visando a correta utilização dos serviços de água e esgoto prestados pelo SAAE, para efeito da concessão das respectivas ligações, assim como para a verificação periódica do cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis; ler e registrar os consumos de água e efetuar a entrega das contas aos usuários; opinar, quando solicitado, sobre a viabilidade da concessão das ligações de água e esgoto; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

?