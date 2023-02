SAG Awards 2023, estrelas se divertindo nos bastidores

A cerimônia do SAG Awards deste ano foi grande – não apenas para os vencedores e, é claro, para os fãs de cinema e TV… mas para todos os indicados e apresentadores que se divertiram muito longe das câmeras da transmissão!

Foi um quem é quem no Fairmont Century Plaza em Century City, CA no domingo à noite … com nomes como Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jennifer Coolidge e muitos outros comparecendo para suas indicações – alguns dos quais saíram com novo hardware.

James Marsden foi só sorrisos nos bastidores do prestigioso evento… o ator de “Dead to Me” entregou o prêmio com Jenny Slate para Drama Series Ensemble, indo para “The White Lotus”.

Cara Delevingne, Praça Aubrey dar Ariana De Bose foram grandes amigas durante os intervalos comerciais – e Aubrey se juntou ao elenco de “White Lotus” no final da noite, ganhando o prêmio Drama Series Ensemble.

Para as celebridades, a diversão estava apenas começando quando o show terminou – uma grande multidão compareceu para a gala pós-festa do People com grandes nomes como Tobey Maguire, Quinta Brunsondar Laura Linney saindo durante a noite.