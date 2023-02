Saiba como fazer baygon caseiro para passar na casa

Hoje contaremos para você como fazer baygon caseiro para passar na casa.

É muito comum nos depararmos com insetos nessa época do ano; eles saem em busca de alimentos, com nossos lares que são como um habitat perfeito para sua sobrevivência e multiplicação.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas de produtos caseiros para que você faça um inseticida eficiente de uma maneira simples e rápida, e assim, não precise mais conviver com os tão incômodos insetos em sua casa.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas com produtos caseiros!

Por que é importante manter os insetos longe de nossos lares?

O verão é lindo, cheio de alegria, festas, viagens, férias, encontros. Enfim, quando a temperatura está mais elevada, as pessoas gostam de sair para se divertir com os familiares e amigos, ainda mais que essa estação coincide com as festas de final de ano e carnaval, as duas celebrações mais comemoradas do mundo.

Acontece que não são só as pessoas que gostam de sair nessa época do ano, os insetos e ratos também amam as temperaturas mais elevadas, e saem em busca de alimentos e locais seguros para se proliferar.

Por este motivo, é muito comum vermos moscas, pernilongos, ratos, baratas, formigas, e tudo quanto é tipo de inseto no verão, e eles podem ser muito incômodos e até nos transmitir doenças graves, e por isso, é muito importante mantê-los longe de nossos lares.

Como fazer baygon caseiro para passar na casa?

Os produtos caseiros são excelentes aliados para quem busca praticidade e economia quando o assunto é faxinar a casa e manter esses seres indesejados longe, e fazer um baygon caseiro para eliminar os insetos e ratos de sua casa, é mais simples do que parece. Visto que existem alguns ingredientes eficazes contra eles e que são muito fáceis de serem encontrados.

Para isso, nós separamos 3 fórmulas caseiras eficientes contra os insetos, baratas e ratos para te passar, e assim, você poderá passar o verão em paz, livre desses seres indesejados. Confira:

1.Baygon caseiro para eliminar insetos

Para fazer um baygon caseiro eficaz contra os insetos, você precisará de um borrifador com 500 ml de água, 5 gotas de detergente neutro e o suco de 1 limão.

Misture tudo e borrife sobre todas as superfícies de todos os cômodos de sua casa. Remova o excesso com um pano seco ou papel toalha e pronto!

O detergente e o limão repelem os insetos de sua casa, mantendo-a limpa e livre dos tão temidos insetos.

2.Baygon caseiro para eliminar baratas

Já para as baratas, você pode fazer uma misturinha de açúcar refinado com bicarbonato de sódio em tampinhas de garrafa, ou outros recipientes pequenos.

Espalhe-os em sua casa, especialmente nos cantinhos escuros, úmidos e quentes, o qual são os locais preferidos das baratas.

O açúcar irá atrair esses insetos, e quando elas consumirem a mistura, o bicarbonato de sódio irá matá-las, livrando sua casa.

3.Baygon caseiro para eliminar ratos

Produtos caseiros também podem eliminar os ratos. Dessa forma, você só precisará misturar 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de fermento e 1 xícara de açúcar em recipientes secos.

Espalhe esses recipientes pela casa, com foco nos locais preferidos por eles, como no forro, atrás dos móveis e em lugares de difícil acesso.

Os ratos serão atraídos pelo açúcar e o trigo, e consumirão a mistura. Depois disso, eles terão uma reação química estomacal devido ao fermento, que produzirá gás carbônico em seu organismo.

Como os ratos não conseguem digerir o gás carbônico, serão eliminados de sua casa.

Cuidados especiais para quem tem problemas com insetos em casa

Quem tem problemas com insetos em casa pode tomar alguns cuidados especiais, tais como:

Manter a limpeza, a organização e a ventilação em casa.

Fazer uma revisão frequente na fossa, no encanamento e nos ralos.

Realizar dedetização anualmente na casa e no terreno;

Usar inseticidas com muito cuidado diariamente para espantar os insetos.

Por fim, agora sabe como fazer um baygon caseiro para passar na casa, coloque nossas dicas em prática para não ter mais problemas com insetos!