De acordo com o PicPay, segundo uma pesquisa da Rapyd, 92% da população brasileira possui conta em um banco digital e tradicional ao mesmo tempo, por isso, é natural que o cliente queira transferir os valores entre contas.

Saiba como fazer um Pix para o PicPay com saldo de outros bancos através do Open Finance

É possível transferir os valores entre suas contas, independentemente de o seu banco ser digital e/ou tradicional através do do Pix. No entanto, uma novidade é que é possível utilizar o saldo de outros bancos. Confira informações do PicPay!

É possível fazer transferências entre contas de maneira simples, copiando a chave Pix em uma instituição para efetuar o pagamento no aplicativo de outra conta.

Open Finance

Contudo, existe uma alternativa mais fácil ainda, que permite que o cliente transfira dinheiro entre contas sem trocar de aplicativo, e isso é possível por conta da tecnologia do sistema Open Finance.

De acordo com informações oficiais do PicPay, desde o ano de 2022, a empresa está utilizando a tecnologia do Open Finance para permitir que o cliente faça um controle financeiro eficiente através do compartilhamento de dados.

O PicPay destaca que já possui mais de 1 milhão de consentimentos para receber informações dos clientes, o que é um sucesso dentre as funções do aplicativo.

Pix com saldo de outros bancos sem sair do app do PicPay

A fintech destaca que recebeu a liberação para operar como um iniciador de pagamentos. Por isso, é possível fazer um Pix para a sua conta no PicPay, utilizando o saldo de outros bancos, sem precisar sair do app.

Sendo assim, para transferir valores de um banco para o PicPay, sem sair do app, deve realizar os seguintes passos:

Toque na opção “carteira” no aplicativo PicPay, por conseguinte, clique em “adicionar dinheiro”. O próximo passo consiste em selecionar a opção “Pix via Open Finance”.

Dessa forma, é necessário informar o valor que deseja enviar para a sua conta PicPay. O aplicativo irá pedir que selecione a instituição financeira da qual você irá realizar a retirada do valor.

Após confirmar as informações, deve autorizar o pagamento na outra instituição. A sua transferência será aprovada em até 60 minutos, de acordo com informações do PicPay.

O PicPay destaca que essa função estará disponível para os clientes que já deram consentimento quanto ao compartilhamento de dados via Open Finance.

De quais bancos eu posso utilizar o saldo?

No momento é possível realizar um Pix para o PicPay, com o saldo dos seguintes bancos: Mercado Pago; Bradesco; Next; Santander; Caixa Econômica Federal; Itaú e Nubank. Contudo, essa funcionalidade será expandida para que o cliente possa utilizar o saldo de outras instituições.