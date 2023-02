Dentre as diversas funcionalidades do Nubank, é possível utilizar o Pix em suas diversas funcionalidades, inclusive, para gerar o QR code e realizar cobranças.

Saiba como gerar o QR Code do Pix no aplicativo do Nubank

O Pix é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Foram mais de 5 milhões de transações apenas durante o segundo trimestre de 2022, superando o cartão de crédito, de acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB).

A popularidade do Pix se dá pela sua facilidade. É possível cadastrar a chave Pix a partir do seu telefone, endereço de e-mail, CPF, bem como, criar uma chave aleatória.

Diversas funcionalidades compõem o sucesso do Pix

Além disso, o Pix permite que o cliente faça o pagamento através da leitura do QR Code ou do Pix copia e cola. Dentre as inovações da ferramenta, atualmente é possível programar o Pix e parcelar o pagamento.

Além de realizar o pagamento, é possível gerar um QR Code para enviar ao seu pagador, facilitando o recebimento de uma venda ou para realizar uma cobrança específica. O Nubank destaca que gerar o QR Code do Pix no app da fintech é super simples.

Como gerar QR Code Pix no app do Nubank?

Segundo informações oficiais, para realizar uma cobrança através do QR Code Pix no aplicativo do Nubank, é necessário realizar os seguintes passos:

Acesse o app do Nubank e selecione a opção “área fixa”, por conseguinte, selecione “receber”, seguido de “cobrar”. Será necessário inserir o valor da sua cobrança, posteriormente, deve clicar na setinha roxa do canto inferior direito da tela. Assim sendo, confirme as informações e selecione a opção “criar QR Code”.

O seu QR Code já está pronto para ser compartilhado através de um link ou para ser mostrado para a devida leitura. Basta abrir o app da instituição financeira onde fará a transferência e escanear o QR Code.

Como gerar um QR Code Pix na conta PJ do Nubank?

Essa funcionalidade está disponível para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Por isso, o cliente PJ do Nubank pode realizar a cobrança pelo QR Code do Pix diretamente no aplicativo do Nubank.

Acesse o app da sua conta PJ do Nubank e selecione a opção “cobrar”, abaixo da área com a descrição “minhas vendas”. Por conseguinte, é necessário selecionar a opção “transferência por Pix” e informar o valor a ser cobrado.

É importante nomear a cobrança para que possa organizar o seu fluxo financeiro. Além disso, é necessário enviar uma descrição para quem vai receber a cobrança. Após inserir as devidas informações, basta selecionar a opção “gerar cobrança”. Dessa forma, é possível realizar a cobrança através do QR Code do Pix de forma facilitada pelo app do Nubank.