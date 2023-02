Saiba como imprimir e pagar o IPVA de 2023 sem erro

Quer saber como imprimir e pagar o IPVA 2023 sem erro? Nessa época de começo do ano, é uma loucura para realizar o pagamento do IPVA. Então, aprenda e saiba como em primeiro e pagar o IPVA 2023 sem erro.

Saiba mais sobre o IPVA

Para quem é proprietário de um carro, sabe o quanto é importante manter o IPVA sempre pago nos dias certos. E para esse ano de 2023 não será diferente, pois, o imposto deverá ser pago nos dias certos.

Sendo assim, saiba que existem formas de você realizar o pagamento do IPVA, que são através do parcelamento e através da cota única.

Então, a cota única serve para você pagar logo no início do ano o valor integral do IPVA. Enquanto, o parcelamento serve para você dividir até o último mês do ano.

Para que isso aconteça, é necessário que você realize a impressão e efetue o pagamento do boleto por meio de Internet Banking, casas lotéricas e agências bancárias. Mas diferente do que muitos pensam, isso não é algo muito difícil de ser realizado, são passos bem simples de seguir.

Por isso, confira agora como você pode consultar. Além disso, saiba como imprimir e pagar o IPVA 2023 sem erro no passo a passo logo abaixo.

Como consultar o IPVA de 2023

Logo no começo do ano para você que tem um carro, a sua maior preocupação é a respeito do IPVA. Então, para que você consiga quitar todas as parcelas ou para que você consiga pagá-lo de uma vez, é necessário que você consulte o seu valor.

O melhor disso tudo é que isso pode ser feito somente pela internet, sem maiores complicações. Desse modo, você consegue consultar o seu IPVA 2023 diretamente no site da Secretaria da Fazenda do seu estado.

Em seguida, você deve colocar o estado qual você reside e o qual está notificado no seu RENAVAM. Então, assim você conseguirá fazer a consulta do valor do seu IPVA 2023. Dessa forma, você saberá do valor a ser pago.

Portanto, isso te ajudará de alguma forma a saber se será mais vantajoso pagar tudo de uma vez ou parcelar ao longo do ano. Vale lembrar que para fazer a consulta, você não pode esquecer de ter o número do seu RENAVAM em mãos.

Então, uma informação adicional é que além de saber se há boletos pendentes, você pode consultar o seu extrato e o valor a ser pago. Além disso, você consegue ver atrasos, pendências, entre outros.

Por isso, é importante que você pague o valor do IPVA 2023 mais rápido possível. Pois, as suas pendências serão colocadas no site e poderá acarretar multas e juros. Logo, sempre evite de deixar acumular os valores das parcelas caso você escolha o parcelamento.

Aliás, vale dizer que esse tipo de consulta do IPVA 2023 ainda é válido para você também fazer mensalmente, caso você tenha escolhido pelo parcelamento. Assim você não realizará a quitação dupla. Então, caso você tenha já efetuado o pagamento, vale a pena confirmar no site.

Passo a passo de como imprimir e pagar o IPVA de 2023

Primeiramente, para você realizar a impressão do IPVA 2023, você deve entrar no site da Secretaria da fazenda ou no site do Detran.

Logo em seguida, você poderá acessar a parte do imposto e digitar o seu RENAVAM no campo solicitado. Dessa forma, você terá acesso à consulta e também a impressão do seu arquivo do boleto.

Logo, em seguida, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão da impressora. Então, ajustar as configurações para que você consiga imprimir o seu boleto de forma que o código de barras fique legível.

Como realizar o pagamento do IPVA 2023

Agora que você já sabe um pouco mais sobre o IPVA, veja como você pode realizar o pagamento.

O valor pode ser pago diretamente em uma agência de banco que você utilize, de preferência, que seja a sua agência de confiança.

Ou, dependendo do valor, caso você queira resolver esse problema bem mais rápido, você pode fazer a transferência diretamente numa lotérica.

De qualquer forma, é importante que você pague e não deixe o valor acumular pelos próximos meses. Isso, caso você prefira parcelar o seu IPVA 2023.

Caso você opte por realizar o pagamento de forma integral do seu IPVA, o mais recomendado, é que você realize esse procedimento diretamente na agência de banco com o valor a ser pago e o boleto.