Saiba como instalar o RG no seu celular de forma rápida; confira o passo a passo

O novo RG Digital já pode ser instalado no celular de milhares de brasileiros. A saber, o documento digital foi criado pelo Governo para proporcionar aos cidadãos mais praticidade no dia a dia, bem como a segurança de não perder o RG e obtê-lo em qualquer lugar.

Recentemente, o Governo liberou a atualização do documento com a finalidade de proporcionar mais segurança e praticidade aos brasileiros.

Todavia, é válido ressaltar que, embora o download do RG digital já tenha sido liberado, nem todos os Estados do país já aderiram a modalidade. De acordo com a determinação do governo, os Estados terão até o dia 06 maio de 2023 para se adaptarem à nova versão.

RG Digital já pode ser instalado

O novo RG já pode ser baixado no celular dos brasileiros. No entanto, apenas os estados de Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo estão liberando a nova versão do documento. Para aqueles que não residem em um dos estados citados, será necessário aguardar a implementação.

É importante salientar que, apesar de ser oferecido em vários estados do país, nem todos ainda possuem a versão digital do documento.

Acontece que a legislação atual determina que cada estado seja responsável pela emissão do RG. Assim, cada estado possui suas próprias definições, assim como podem liberar ou não a versão digital do documento neste momento.

Confira os estados que oferecem o RG e faça o download em seu celular:

Após instalação do RG, basta que o cidadão clique na opção de adicionar o documento. Feito isso, aponte a câmera do seu celular no QR Code que está no seu documento e valide a versão digital.

Como instalar o novo RG?

Confira o passo a passo abaixo de como instalar de forma rápida o novo RG.

Baixe o app no link acima; Clique na opção adicional RG; Escaneie o QR Code no verso do documento impresso; Realize o reconhecimento facial; Crie uma senha para acessar o documento digital.

Com esses passos, será possível andar com seu RG na versão digital, descartando a necessidade do uso do documento em papel.