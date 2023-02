Saiba como investir com somente R$ 1 no Nubank

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do país. A saber, a fintech oferece diversos serviços vantajosos aos seus clientes, até mesmo para aqueles que desejam investir seus ganhos.

Atualmente, o Nubank oferece a possibilidade de os clientes investirem em uma das suas ferramentas com valor a partir de R$ 1. A ferramenta é uma ótima opção para os clientes que possuem pouco dinheiro disponível ou não tem experiência com investimentos, visto que os riscos são bem menores.

Investimento do Nubank

A saber, o Nubank oferece diferentes aplicações para todos os tipos de investidores, desde o menos experiente ao profissional. Dessa forma, na hora de escolher um investimento, a fintech disponibiliza um teste de perfil que ajuda o cliente a identificar a melhor opção.

As opções de investimento do Nubank são as seguintes:

Ações;

BDRs (Brazilian Depositary Receipts);

ETFs (Exchange Traded Funds);

CDBs (Certificados de Depósito Bancário);

Fundos imobiliários;

Fundos de investimento.

É importante ressaltar que nem todas as aplicações são iniciadas com valores baixos, isso porque alguns investimentos podem tem o valor mínimo entre R$ 100 e R$ 500. Portanto, a melhor opção para quem tem poucos recursos é o Nu Reserva Imediata, que pode ser iniciado com valor mínimo de R$ 1.

A saber, os fundos são aplicações financeiras coletivas, portanto, incluem valores de diferentes pessoas. Os investimentos são elaborados por um especialista ou uma empresa gestora, que aplica o patrimônio em uma seleção de produtos para, dessa forma, obter rendimento.

Nu Reserva Imediata

Os rendimentos do Nu Reserva Imediata são ligados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), taxa baseada nas transações realizadas entre os bancos. Dessa forma, é um valor que se aproxima à Selic, taxa básica de juros do Brasil.

Para investir nessa modalidade é bem simples. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Nubank;

Clique na aba “Investimentos”;

Na tela seguinte, realize o teste de perfil de investidor;

Em seguida, clique em “Começar a investir”;

Selecione “Fundos de Investimento” e crie uma conta na NuInvest, plataforma de investimentos do Nubank;

Clique em “Nu Reserva Imediata” e em “Conheça”;

Leia atentamente os documentos apresentados;

Clique em “Investir” e escolha um valor inicial;

Para finalizar, clique em “Confirmar e continuar” e informe a senha de 4 dígitos.

Cartão de crédito do Nubank

Um dos cartões de crédito mais requisitados pelos brasileiros atualmente é o do Nubank. Isso porque a ferramenta possui diversas vantagens, como não ter anuidade, por exemplo. Todavia, para obtê-lo é necessário que o cliente se enquadre em alguns requisitos.

Primeiramente, é importante salientar que a fintech não cobra há taxas para o uso do cartão, sendo as únicas exceções para o uso do Nubank Rewards, que é o programa de pontos e recompensas do Nubank e para fatura em atraso.

Confira as condições da ferramenta a seguir:

Juros de crédito rotativo: 2,75% a 14% ao mês;

Juros de parcelamento de fatura: 0,99% a 13,75% ao mês;

Juros por atraso: 1,99% a 15% ao mês + mora de 1% ao mês;

Multa por atraso: 2% sobre o valor que não foi pago;

Empréstimo pessoal: a partir de 0,95% ao mês;

Juros no saque com cartão de crédito: 9,75% ao mês.

No que se refere as vantagens do cartão, podemos citar:

Parcelamento de compras à vista no crédito;

Antecipação de compras parceladas com direito a desconto no valor final;

Atendimento 24 horas por dia via aplicativo para Android e iOS;

Aumento de limite também pelo app;

Criação de cartão virtual;

Recarga de celular;

Pagamento contactless;

Entre outros benefícios.

Como solicitar o cartão de crédito Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito Nubank, o cliente deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos pelo banco, sendo eles:

Ter 18 anos ou mais;

Morar no Brasil;

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS.

Conferindo esses critérios, basta solicitar a ferramenta pelo navegar ou pelo aplicativo. Veja o passo a passo a seguir:

Solicitação pelo navegador

Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação pelo aplicativo

Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.